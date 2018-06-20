Сборная Украины выиграла серебро чемпионата Европы по фехтованию
20 июня, 2018, 12:56
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала серебряную медаль чемпионата Европы
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.
В сербском городе Нови Сад серебряными призерками чемпионата Европы стали Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Елена Воронина и Алина Комащук.
Украинки стартовали в плей-офф под пятым номером посева. В первом поединке наши девушки не имели проблем с Великобританией (45:27), после чего в непростых поединках одолели соперниц из Венгрии (45:41) и Италии (45:42). Лишь в финале украинки уступили россиянкам – 45:30.
Отметим, для Ольги Харлан эта медаль континентального первенства стала 19-й в карьере. Украинка семь раз попадала в призы в индивидуальном первенстве и 12 — в командном.
- Ранее бронзу чемпионата Европы по фехтованию одержал украинский шпажист Богдан Никишин.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве