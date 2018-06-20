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Сборная Украины выиграла серебро чемпионата Европы по фехтованию


фото: noc-ukr.org
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала серебряную медаль чемпионата Европы

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

В сербском городе Нови Сад серебряными призерками чемпионата Европы стали Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Елена Воронина и Алина Комащук.

Украинки стартовали в плей-офф под пятым номером посева. В первом поединке наши девушки не имели проблем с Великобританией (45:27), после чего в непростых поединках одолели соперниц из Венгрии (45:41) и Италии (45:42). Лишь в финале украинки уступили россиянкам – 45:30.

Отметим, для Ольги Харлан эта медаль континентального первенства стала 19-й в карьере. Украинка семь раз попадала в призы в индивидуальном первенстве и 12 — в командном.

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