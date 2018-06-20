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Самолет российского МВД залетел в Эстонию

Самолет Ту-154М, принадлежащий Министерству внутренних дел России, без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии и находился там около минуты

Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

Уточняется, что у российского Ту-154 был включен транспондер, но полетный план на него представлен не был. Самолет не вступал в радиоконтакт с диспетчерскими службами Эстонии.

В МИД Эстонии был вызван российский посол, которому вручили соответствующую ноту. Это второе с начала года нарушения воздушного пространства Эстонии российскими самолетами.

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