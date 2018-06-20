С "Шахтером" попрощался еще один бразилец

20 июня, 2018, 11:45

Бразильский полузащитник Бернард официально попрощался с донецким "Шахтером"

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

"Хочу сказать спасибо игрокам, тренерам, сотрудникам "Шахтера" за те пять лет, что мы провели вместе. Большое спасибо болельщикам за поддержку, уважение и дружбу", - сказал Бернард.

Бразилец заявил, что первые три года в "Шахтере", когда его тренировал Мирча Луческу, были сложными, а вот сезоны под руководством Паулу Фонсеки оказались счастливыми.

"Мои первые три года в "Шахтере" оказались тяжелыми, но последние два сезона получились очень радостными и счастливыми. Отдельно мне запомнилась наша встреча с "Манчестер Сити" в прошлой Лиге чемпионов: чтобы выйти в плей-офф, нужно было одолеть сильнейшую команду Англии, и мы это сделали. Яркая игра и сильные эмоции", - вспоминает Бернард.

Бразилец перешел в "Шахтер" в 2013 году из "Атлетико Минейро" за 25 млн евро и стал самым дорогим приобретением в истории донецкого клуба. В этот сезон закончился контракт футболиста с чемпионами Украины и он получил статус свободного агента, поэтому оставит "Шахтер" бесплатно.