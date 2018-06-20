С "Шахтером" попрощался еще один бразилец
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
"Хочу сказать спасибо игрокам, тренерам, сотрудникам "Шахтера" за те пять лет, что мы провели вместе. Большое спасибо болельщикам за поддержку, уважение и дружбу", - сказал Бернард.
Бразилец заявил, что первые три года в "Шахтере", когда его тренировал Мирча Луческу, были сложными, а вот сезоны под руководством Паулу Фонсеки оказались счастливыми.
"Мои первые три года в "Шахтере" оказались тяжелыми, но последние два сезона получились очень радостными и счастливыми. Отдельно мне запомнилась наша встреча с "Манчестер Сити" в прошлой Лиге чемпионов: чтобы выйти в плей-офф, нужно было одолеть сильнейшую команду Англии, и мы это сделали. Яркая игра и сильные эмоции", - вспоминает Бернард.
Бразилец перешел в "Шахтер" в 2013 году из "Атлетико Минейро" за 25 млн евро и стал самым дорогим приобретением в истории донецкого клуба. В этот сезон закончился контракт футболиста с чемпионами Украины и он получил статус свободного агента, поэтому оставит "Шахтер" бесплатно.
- Сейчас 25-летний Бернард занимается поисками нового клуба и поддерживает форму с "Атлетико Минейро", бразильцу не удалось договориться с итальянским "Миланом" и турецким "Бешикташем".
- В этом межсезонье "Шахтер" покинули сразу несколько бразильских футболистов, в частности в "Манчестер Юнайтед" за 60 млн евро перешел Фред, который установил новый трансферный рекорд украинских клубов.
- Зато "Шахтер" купил двух молодых бразильских футболистов — Майкона и Фернандо и пригласил на правах свободного агента форварда "Динамо" Жуниора Мораеса.
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