Россия рассматривает украинских заключенных как товар, которым можно торговать, - Климкин

20 июня, 2018, 16:21

Россия препятствует встрече омбудсмена Денисовой с украинскими политзаключенными, ибо рассматривает заложников "как определенный товар, которым можно торговать"

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время совместной с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом пресс-конференции, сообщает "Укринформ".

Климкин уверен, что процесс посещения украинских политзаключенных в РФ будет сложным. Но главная цель украинской стороны их освободить и продолжить скоординированное давление на Кремль.

Министр отметил, что с начала считал, что Россия окажет препятствия посещению украинским омбудсменом политзаключенных, поскольку рассматривает их как заложников, "как некий товар, которым можно торговать, который можно использовать как эмоциональный прессинг".

Климкин акцентировал внимание на том, что сейчас Россия попала под "шквал эмоций" в отношении украинских политзаключенных.

"Мы должны использовать все, в том числе чемпионат мира по футболу, любые возможности давить на Россию для того, чтобы освободить наших политзаключенных”, - подчеркнул Климкин.

На встрече с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом глава МИД Украины рассказал, что "реального и последовательного прогресса" в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе на последней "нормандской встрече" не произошло.

"Российская позиция была на сто процентов направлена на легитимизацию своей оккупации - никакого желания говорить о реальном прогрессе, ни желания говорить о реальных миротворцах, реальной международной администрации, о реальном полицейском компоненте", - заявил Климкин.