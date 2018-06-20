"Дело 26 февраля": пятерых крымскотатарских активистов приговорили к условным срокам

20 июня, 2018, 16:33

Оккупационный "Центральный районный суд" Симферополя приговорил фигурантов "дела 26 февраля" к условным срокам

Али Асанов и Мустафе Дегерменджи присудили четыре с половиной года условно, Арсену Юнусову и Эскендеру Кантемирову – четыре года условно, Эскендеру Эмирвалиеву – три с половиной лет условно с испытательным сроком три года каждому, сообщает Радио Свобода.

Всех пятеро активистов обязали не менять постоянного места жительства и дважды в месяц отмечаться в органах "власти".

Министерство иностранных дел Украины осудило приговоры пяти фигурантам "дела 26 февраля" в аннексированном Россией Крыму. Об этом написала в сети Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Решительно осуждаем ничтожные приговоры незаконных судов оккупанта по делу "26 февраля". Еще одно доказательство преступлений РФ для представления в международные суды", – заявила представительница внешнеполитического ведомства Украины.

Решительно осуждаем ничтожные приговоры незаконных судов оккупанта по делу "26 февраля". Еще одно доказательство преступлений РФ для представления в международные суды — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 19 июня 2018 г.

Как заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов, вынесение "судом" Крыма условного приговора фигурантам "дела 26 февраля" не означает, что борьба закончилась и преследования людей прекратились.

"Дело 26 февраля" на очень важном этапе завершено, надо принимать решение о борьбе дальше, ведь все мы понимаем, что это дело абсолютно политическое, придуманное на коленке госпожи Поклонской (бывший "прокурор" Крыма - ред.) фактически ее кураторами. Я хочу обратиться ко всем - все пятеро парней по-прежнему нуждаются в нашей поддержке", - сказал Джелялов.

По его словам, фигуранты "дела" и члены их семей готовы продолжить борьбу в судах, вплоть до подачи апелляции в Европейский суд.

Джелялов рассказал, что все, кто присутствовал на оглашении приговора по "делу 26 февраля", отмечают, что "судья очень открыто противопоставлял в событиях 4-летней давности какой-то пророссийский митинг и конкретных крымских татар".

По его словам, в суде над Чийгозом были более объективные формулировки - пророссийский и проукраинский митинги. Пока что неизвестно - это личное мнение судьи или указания сверху.

Напомним, что 26 февраля 2014 года перед зданием крымского парламента состоялся масштабный митинг сторонников и противников территориальной целостности Украины. В числе первых были крымскотатарские и проукраинские активисты, им противостояли пророссийские активисты, которых организовали лидеры "Русского единства" во главе с Сергеем Аксеновым.

В январе 2015 года крымское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о якобы массовых беспорядках на митинге 26 февраля.

Среди задержанных оказались сторонники территориальной целостности Украины: заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, а также активисты Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Эскендер Кантемиров, Талят Юнусов, Эскендер Эмирвалиев, Арсен Юнусов и Эскендер Небиев.

По инициативе адвоката активист Талят Юнусов и оператор телеканала ATR Эскендер Небиев пошли на сделку со следствием и признали вину с условием, что их показания не будут доказательством в делах других фигурантов дела. В декабре 2015 года Юнусова приговорили к трем с половиной годам условно, а Небиева к двум годам тоже условного срока.

11 сентября 2017 года российский суд приговорил Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима. 25 октября 2017 года российская власть освободила Чийгоза и передала его Турции, позже он приехал в Киев.