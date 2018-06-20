Послы ЕС обсудят изменения, которые усложнят постройку "Северного потока-2"

20 июня, 2018, 13:12

Послы ЕС в Брюсселе впервые обсудят изменения к газовой директиве, которые должны усложнить построение газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает Polskie Radio.

Ускорение работы над изменениями к директиве, в частности, требовала Польша.

Болгария, которая председательствует в Совете ЕС с января, организовала по этой теме только экспертную встречу, не желая выносить ее на политический уровень.

Согласно предложенным изменениям, все газопроводы, в том числе импортные, которые пролегают по морскому пути, будут подлежать євросоюзному законодательству.

Представители Болгарии информируют, что после сегодняшней встречи послов не надо рассчитывать на согласование общей позиции. Страны-члены должны разработать план выхода из застоя.

Напомним, по состоянию на сегодня полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выданы в Германии, Финляндии и Швеции.

Дания еще не приняла окончательного решения о выдаче разрешения.

С конца 2019 года газотранспортный коридор должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского природного газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания, утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.