Порошенко подписал закон о трансплантации органов

20 июня, 2018, 14:31

Президент Петр Порошенко подписал закон № 2386а-1 о трансплантации органов и других анатомических материалов человека

Об этом говорится на официальном сайте украинского парламента.

Отмечается, что закон возвращен с подписью от президента 19 июня. Напомним, Рада приняла этот законопроект 17 мая.

Документ предполагает, что все совершеннолетние украинцы, кроме беременных, заключенных и больных, смогут жертвовать свои органы при жизни. Также человек может выбрать третью личность, которая даст разрешение на пересадку его органа после смерти.

Бесплатную трансплантацию органов будут проводить только по медицинским показаниям. Изъятие органов из трупа будет происходить только после того, как консилиум врачей констатирует смерть головного мозга.

Желающие стать донорами посмертно должны будут давать письменное согласие транспланто-координатору, чья должность также появится после принятия закона. Впрочем, донор сможет передумать в любой момент и отозвать согласие и заявить о пожизненном отказе от донорства.

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В стране также запустят Единую систему трансплантации, чтобы донорам и пациентам было легче найти друг друга. Система будет включать в себя несколько реестров: посмертных доноров, распорядителей органов умерших, живых доноров, доноров стволовых клеток, а также реципиентов, пациентов, которые уже прошли трансплантацию, медучреждений и транспланто-координаторов.

Реестр будет закрытым: доступным будет только список координаторов и медучреждений. Доступ к другой информации будет только у координаторов, МЗ и судмедэкспертов (для посмертного донорства).