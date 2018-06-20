Первые рейсы Ryanair состоятся раньше, чем планировали, - Омелян
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире одного из телеканалов.
"Я очень рад, что мы придерживаемся своих обещаний. Национальный лоукост создан, он начнет регулярные полеты уже в июле этого года. Это мы о SkyUp говорим. Кроме того, мы видим, что первые рейсы компании Ryanair состоятся даже раньше, чем анонсировалось. Потому что планировали на конец октября, а первый полет в Берлин из Киева состоится в сентябре", – сообщил министр.
Также он отметил, что многие компании снижают свою ценовую политику. Кроме того, анонсировал другие приятные известия для украинцев.
"Мы проводим переговоры с некоторыми лоукост-компаниями. Я надеюсь, что в этом году еще будут приятные новости. Работаем также над тем, чтобы еще как минимум две компании осуществляли полеты на внутренних украинских перевозках, но для этого нужна украинская регистрация, по меньшей мере – чтобы это была "дочка" известной мировой компании", – уточнил Омельян.
- Напомним, 21 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что международный аэропорт "Борисполь" успешно завершил переговоры о сотрудничестве с Ryanair.
- Впоследствии аэропорты "Борисполь" и "Львов" подписали соглашения с Ryanair.
- Известно, что компания откроет 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу.
- Также авиакомпания Ryanair намерена создать в Украине свой дата-центр для хранения и обработки данных, где будут работать 250 местных IT-специалистов.
- Ирландский лоукост Ryanair ведет переговоры с пятью украинскими городами по открытию новых рейсов.
- 24 мая стало известно, что аэропорт "Борисполь" до сих пор не договорился с европейским лоукостером Ryanair о расписании рейсов.
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