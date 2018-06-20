Первые рейсы Ryanair состоятся раньше, чем планировали, - Омелян

20 июня, 2018, 07:17

Авиакомпания Ryanair начнет свои полеты раньше запланированного

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире одного из телеканалов.

"Я очень рад, что мы придерживаемся своих обещаний. Национальный лоукост создан, он начнет регулярные полеты уже в июле этого года. Это мы о SkyUp говорим. Кроме того, мы видим, что первые рейсы компании Ryanair состоятся даже раньше, чем анонсировалось. Потому что планировали на конец октября, а первый полет в Берлин из Киева состоится в сентябре", – сообщил министр.

Также он отметил, что многие компании снижают свою ценовую политику. Кроме того, анонсировал другие приятные известия для украинцев.

"Мы проводим переговоры с некоторыми лоукост-компаниями. Я надеюсь, что в этом году еще будут приятные новости. Работаем также над тем, чтобы еще как минимум две компании осуществляли полеты на внутренних украинских перевозках, но для этого нужна украинская регистрация, по меньшей мере – чтобы это была "дочка" известной мировой компании", – уточнил Омельян.