Операция объединенных сил эффективнее АТО, - Порошенко
20 июня, 2018, 17:03
Президент Петр Порошенко считает Операцию объединенных сил на востоке Украины успешнее Антитеррористической операции
Об этом президент сообщил в Twitter.
"Сводки с фронта демонстрируют: операция объединенных сил является более эффективной, чем АТО", - отметил президент.
Порошенко добавил, что Донбасс никогда не будет российским.
20 июня 2018 г.
- Напомним, 30 апреля 2018 года на Донбассе завершилась АТО. Ее заменила Операция объединенных сил под управлением Генштаба ВСУ.
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