Операция объединенных сил эффективнее АТО, - Порошенко

20 июня, 2018, 17:03

Президент Петр Порошенко считает Операцию объединенных сил на востоке Украины успешнее Антитеррористической операции

Об этом президент сообщил в Twitter.

"Сводки с фронта демонстрируют: операция объединенных сил является более эффективной, чем АТО", - отметил президент.

Порошенко добавил, что Донбасс никогда не будет российским.