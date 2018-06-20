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Операция объединенных сил эффективнее АТО, - Порошенко


фото: president.gov.ua
Президент Петр Порошенко считает Операцию объединенных сил на востоке Украины успешнее Антитеррористической операции

Об этом президент сообщил в Twitter.

"Сводки с фронта демонстрируют: операция объединенных сил является более эффективной, чем АТО", - отметил президент.

Порошенко добавил, что Донбасс никогда не будет российским.

  • Напомним, 30 апреля 2018 года на Донбассе завершилась АТО. Ее заменила Операция объединенных сил под управлением Генштаба ВСУ.
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