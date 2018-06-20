Немецкий инвестор "Северного потока-2" заявил о "реальной опасности" санкций США

20 июня, 2018, 19:04

Немецкая компания Uniper, которая является партнером российского газового монополиста в строительстве "Северного потока-2", считает возможные санкции США "чрезвычайно опасными" для европейских участников проекта

Об этом пишет РБК.

"Это реальный риск для всех пяти европейских членов консорциума", - заявил член правления Uniper Райнер Хартманн.

Опасность санкций "нависает над нами" и США может наложить санкции на любую из пяти компаний или на всех сразу в любой момент", добавил он.

Uniper входит в консорциум инвесторов "Северного потока-2" совместно с компаниями Engie, OMV, Shell и BASF.

По его словам, европейские участники консорциума думают, "какое инвестиционное решение принять, пока есть еще время".

"Мы рассчитываем, что наше правительство и Еврокомиссия будут договариваться по этому вопросу с США", - сказал Хартманн.

Он считает, что переговоры вряд ли увенчаются успехом, "поскольку президент Трамп стремится обеспечить поставки на рынок Западной Европы американского сланцевого газа в виде сжиженного природного газа".

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Ранее в Госдепе США заявили, что могут прибегнуть к введению санкций против энергетических компаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Многие страны Центральной и Восточной Европы также выступают против проекта, который, по их мнению, увеличит зависимость Европы от российского газа.

Как известно, с конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского природного газа ежегодно из РФ через Балтийское море до Германии.

Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.