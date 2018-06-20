Немецкие ежи нашли алкоголь и напились посреди детской площадки
20 июня, 2018, 12:35
Ежи выпили яичный ликер на детской площадке, после этого их отправили в зоопарк
Об этом сообщает полиция федеральной земли Тюрингия.
Животных нашли вблизи площадки в немецком городе Эрфурт. Они нашли перевернутую бутылку с яичным ликером и выпили ее содержимое. Двух пьяных ежей практически обездвиженными обнаружила местная жительница и сразу же вызвала правоохранителей.
В шуточном посте полицейские говорят, что отправили их в безопасное место - зоопарк. У животных диагностировали алкогольную интоксикацию.
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