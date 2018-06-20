 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Немецкие ежи нашли алкоголь и напились посреди детской площадки

Ежи выпили яичный ликер на детской площадке, после этого их отправили в зоопарк

Об этом сообщает полиция федеральной земли Тюрингия.

Животных нашли вблизи площадки в немецком городе Эрфурт. Они нашли перевернутую бутылку с яичным ликером и выпили ее содержимое. Двух пьяных ежей практически обездвиженными обнаружила местная жительница и сразу же вызвала правоохранителей.

В шуточном посте полицейские говорят, что отправили их в безопасное место - зоопарк. У животных диагностировали алкогольную интоксикацию.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2018 среда

больше новостей

20 июня, 2018 среда

19 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать