Немецкие ежи нашли алкоголь и напились посреди детской площадки

20 июня, 2018, 12:35

Ежи выпили яичный ликер на детской площадке, после этого их отправили в зоопарк

Об этом сообщает полиция федеральной земли Тюрингия.

Животных нашли вблизи площадки в немецком городе Эрфурт. Они нашли перевернутую бутылку с яичным ликером и выпили ее содержимое. Двух пьяных ежей практически обездвиженными обнаружила местная жительница и сразу же вызвала правоохранителей.

В шуточном посте полицейские говорят, что отправили их в безопасное место - зоопарк. У животных диагностировали алкогольную интоксикацию.