На Сумщине за взятку задержали заместителя начальника областной ГФС
Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Чиновники управления ГФС, "используя свое служебное положение, получили от физического лица-предпринимателя взятку в сумме 60 тыс. грн". Взамен они обещали предпринимателю снизить с 1 млн. до 25 тыс. грн. штрафные санкции за уменьшение в акте проверки суммы доначисленных якобы неуплаченных им налогов и сборов.
Спецоперацию провели при участии сотрудников ГПУ, Службы безопасности и внутренней безопасности Государственной фискальной службы Украины.
Решается вопрос об избрании подозреваемым в коррупции чиновникам ГФС меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Чиновникам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с ограничением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.
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