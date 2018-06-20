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На Сумщине за взятку задержали заместителя начальника областной ГФС

Правоохранители задержали заместителя начальника управления Государственной фискальной службы в Сумской области и главного государственного ревизора - инспектора ГФС в области - на получении взятки

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Чиновники управления ГФС, "используя свое служебное положение, получили от физического лица-предпринимателя взятку в сумме 60 тыс. грн". Взамен они обещали предпринимателю снизить с 1 млн. до 25 тыс. грн. штрафные санкции за уменьшение в акте проверки суммы доначисленных якобы неуплаченных им налогов и сборов.

Спецоперацию провели при участии сотрудников ГПУ, Службы безопасности и внутренней безопасности Государственной фискальной службы Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым в коррупции чиновникам ГФС меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Чиновникам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с ограничением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.

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