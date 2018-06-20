На Луганщине мирный житель подорвался на установленной оккупантами растяжке

20 июня, 2018, 11:16

В Новоайдарском районе Луганской области между селами Трехизбенка и Лопаскино, которые находятся на линии разграничения, мирный житель подорвался на растяжке российских боевиков

Об этом сообщил в Facebook глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения ног. Его госпитализировали в Новоайдарскую районную больницу.

По словам Гарбуза, в течение текущего года это уже четвертый случай ранения гражданских жителей Луганщины в результате боевых действий.