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На Луганщине мирный житель подорвался на установленной оккупантами растяжке

В Новоайдарском районе Луганской области между селами Трехизбенка и Лопаскино, которые находятся на линии разграничения, мирный житель подорвался на растяжке российских боевиков

Об этом сообщил в Facebook глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения ног. Его госпитализировали в Новоайдарскую районную больницу.

По словам Гарбуза, в течение текущего года это уже четвертый случай ранения гражданских жителей Луганщины в результате боевых действий.

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