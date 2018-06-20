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Львоване употребляли наркотики рядом с 2-летним ребенком. Мать оштрафовали на 34 грн

Львоване употребляли наркотики рядом с 2-летним ребенком. Мать оштрафовали на 34 грн

Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.

Очевидці зняли женщину и её гражданского мужа на видео из окна спортивного центра. Под его окнами 35-летняя Александра и ее муж вкололи себе дозу наркотиков. За этим наблюдала их дочь Лолита.

Правоохранители выяснили, что женщина с 2-летней дочкой живет в однокомнатной квартире. Его ранее судили за кражу. Также ее лишали родительских прав на сына, который сейчас под опекунством бабушки.

Соседи говорят что 2-летняя Лолита, дружелюбная, активная и всегда ухоженная. О том, что ее мать употребляет наркотики, никто якобы не знал.

Женщина обязалась пройти курс реабилитации. Ее привлекли лишь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Она заплатит 34 гривни штрафа.

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