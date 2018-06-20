Луценко хочет введения уголовной ответственности за нелегальное пересечение границы
Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко.
Он напомнил, что вчера, около четырех часов дня, 20 неизвестных лиц совершили нападение на пограничный наряд в Сторожинецком районе Черновицкой области.
По его словам, когда все попытки уладить ситуацию без применения силы были исчерпаны, после предупреждения и выстрела вверх, пограничники применили табельное оружие по ногам одного из правонарушителей. Раненого отвезли в больницу.
"Это позорно и недопустимо, когда страна в войне, нет уголовной ответственности за нелегальное пересечение госграницы. Сама эта норма отменена во времена Януковича, могла бы стать основанием преследования всех "ихтамнетов", которые воюют на стороне "ЛНР/ДНР". Именно эта норма имеет охладить ослепленные деньгами глаза контрабандистов", - подчеркнул Луценко.
Он призвал украинский парламент безотлагательно принять соответствующий закон.
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