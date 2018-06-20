KYIV MEDIA WEEK 2018: новый формат - больше возможностей

20 июня, 2018, 11:57

VIII международный форум KIEV MEDIA WEEK объявляет программу и открывает регистрацию

В этом году медиафорум KIEV MEDIA WEEK будет проводиться в новом формате, что позволяет расширить тематику мероприятий и предоставить участникам максимальный доступ ко всем активностям форума. Чтобы гости KMW смогли посетить как можно больше мероприятий и самостоятельно сформировать для себя идеальную программу семинаров, презентаций, дискуссий, питчингов, воркшопов и круглых столов, традиционные конференции Format Show, «Кинобизнес», Pay TV in Ukraine и др. переформатированы в ряд профильных тематических ивентов. Регистрация на конференции заменена единым бейджем участника на каждый из дней. Покупая бейдж, участники получают неограниченный доступ ко всем мероприятиям дня и Международному рынку контента, который состоится в рамках форума 17-18 сентября.

Программа KMW 2018 максимально охватывает все сферы современного медиабизнеса: кино, форматы телешоу, сериалы и анимацию, digital-технологии, детский контент, радио, прессу, телеком, законодательство, уникальные возможности украинской медиаиндустрии и многое другое – каждый из дней форума наполнен ивентами различных направлений. Вам остается только выбрать необходимую тематику и спланировать персональный график, руководствуясь профессиональными потребностями и личными предпочтениями. Дополнительно к бизнес-ивентам, которые дают прикладную профессиональную информацию, гостей будут ждать inspiration talk от ведущих специалистов в сфере медиа, специальные презентации и коктейли от партнеров форума. Конечно, восьмой KMW не обойдется без традиционной вечеринки – идеального места для новых знакомств и укрепления профессиональных связей.

На KYIV MEDIA WEEK 2018 ожидается еще больше зарубежных гостей и спикеров, официальных делегаций Кореи, Китая, Молдовы, США и других стран мира, а также специальных мероприятий от партнеров форума – ведущих украинских и международных компаний.

Так британская медиаконсалтинговая компания K7 Media, которая четвертый год подряд выступает Интеллектуальным партнером KYIV MEDIA WEEK, готовит для участников форума две эксклюзивные секции. Одна из них – «Тренды FAANGS», во время которой аудиторию KMW познакомят с последними нововведениями в сфере производства и дистрибуции контента от Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google и Snapchat – информация, без которой не обойтись в любой из отраслей современного медиабизнеса. Напомним, K7 Media – международная медиаконсалтинговая компания, которая предоставляет информацию и аналитические данные о тенденциях мирового контента для крупнейших мировых медиабрендов.

Еще один партнер KMW – международная киношкола Vancouver Film School – привезет на форум эксклюзивных гостей – Марию и Андре Жакметтон (Maria and Andre Jacquemetton), шоуранеров сериала «Безумцы» (Mad Men). Опытные спикеры расскажут о создании сериалов, шоуранинге на американских каналах, а также раскроют секреты своего громкого проекта.

Еще один звездный гость медиафорума – Андерс Танген, исполнительный директор компании Viafilm (Los Angeles / Oslo), который готовит case study-презентацию «За рамками скандинавского нуара. Сериал One Night». Более 20 лет Андерс производит сериалы, художественные и документальные фильмы, среди которых «Лиллехаммер» (Lilyhammer), «Даг» (Dag), «Жители севера» (Vikingane) и другие. Особенность проекта One Night, исполнительным продюсером которого был Танген, – в создании двух языковых версий сериала (на норвежском и английском) с помощью замены одного ключевого актера. Спикер расскажет о продюсерских решениях проекта и новом векторе развития скандинавского контента, который приходит на замену скандинавскому нуару.

В партнерстве с международным дистрибутором Small World IFT (США) и крупнейшим международным рынком аудиовизуального контента MIPCOM (Франция) в рамках форума будет проведен финал международного конкурса идей SMALL WORLD. BIG IDEAS. Победитель конкурса получит уникальные возможности для профессионального развития на международном уровне, а его формат – путевку в мир и шанс покорить зрителей всех континентов. В этом году SMALL WORLD. BIG IDEAS будет проводиться в четвертый раз, но впервые – на KYIV MEDIA WEEK.

Изюминкой традиционной линейки ивентов о сериальном производстве, организованной KMW в партнерстве с телеканалом «Украина», в этом году станет выступление Карни Зив, руководительницы направлении производства драмы и комедии в компании Keshet Broadcasting (Израиль). Одна из самых успешных и востребованных женщин телевизионной индустрии, которая работала над проектами Homeland, The Brave, Fauda, Dig и др. приедет с докладом «Сериальное производство: от локального до глобального. История Keshet». Компания Keshet – один из лидеров производства сериальных форматов в Европе, а недавно Keshet International стала сопродюсером нового сериала HBO о конфликте в Газе (Карни Зив назначена исполнительным продюсером проекта).

При поддержке Госкино Украины в рамках KMW традиционно состоится линейка мероприятий, посвященных кинобизнесу. Например, ожидается выступление Лоуренса Дэвида Фолдеса (Lawrence David Foldes) – члена Академии кинематографических искусств и наук США и члена исполнительного комитета премии «Студенческий Оскар» (Student Academy Award). Спикер расскажет, как именно жюри Академии оценивает «оскаровские» фильмы и по каким критериям выбирает фильм в категории «Лучший фильм на иностранном языке», а также выступит с докладом о работе исполнительного комитета «Студенческого Оскара», представит возможности премии для молодых кинематографистов.

Тема документального кино, которая была широко представлена на прошлогоднем KYIV MEDIA WEEK, в этом году получит развитие благодаря круглому столу «Больше документалистики на ТВ! Да, это работает», партнером которого стала международная платформа Baltic to Black Sea Documentary Network (B2B Doc). Документалисты из разных стран будут обсуждать с представителями европейских и украинских телеканалов вопросы популяризации документального кино у массового зрителя, а также будут рассматривать все возможности и перспективы производства документального контента. Как и в прошлом году, в рамках партнерства с платформой на KMW состоятся питчинги документальных проектов.

В партнерстве с давними друзьями медиафорума – инициативе «Чистое небо» – KMW проведет конференцию для правообладателей «Борьба с пиратством в Украине: Что сделано – Что делать. 2018». Как и в прошлом году, к мероприятию будут привлекать правообладателей аудио-визуального контента, а также юристов украинских и международных компаний с целью конструктивного диалога для совместного принятия решений о будущих действиях по защите авторских и смежных прав.

В четвертый день KMW состоится конференция «Телевидение как Бизнес», организованная традиционным партнером медиафорума Индустриальным Телевизионным Комитетом (ITK). Девятый год подряд участники конференции – украинские медиатопы и профессионалы телевизионной сферы – будут говорить об актуальном контенте, финансах, менеджменте и новейших технологиях.

KYIV MEDIA WEEK 2018 состоится 17-21 сентября 2018 года в Hyatt Regency Kyiv (Киев, Украина).

Ознакомиться с программой форума можно на официальном сайте KMW, а следить за свежими новостями – на странице форума в Facebook. До 31 июля действует специальная цена на регистрацию.

Партнеры проекта:

EUTELSAT – Официальный партнер KMW

K7 Media – Интеллектуальный партнер

MIPCOM – Международный партнер

C21 Media – Международный медиапартнер

Vancouver Film School – Международный партнер

Baltic to Black Sea Documentary Network (B2B Doc) – Международный партнер

Телеканал «Украина» – Партнер линейки ивентов, посвященных сериальному производству

Cannes Corporate Media & TV Awards – Международный партнер

NATPE – Международный партнер

Filmteractive – Международный партнер

Finlandia – Партнер вечеринки KMW

Медианяня – Информационный партнер

Телеканал «Прямой» – Телевизионный медиапартнер

Телеканал NEWS ONE – Телевизионный медиапартнер

Так Треба Продакшн – Технический партнер

Телеканал Эспрессо – Информационный телепартнером

Фокус – Деловой медиапартнер

UA|TV – Международной телевизионной партнер

PATRIOT RENTAL – Технический партнер

VGL – Информационный партнер

Отраслевые информационные партнеры:

Prensario| TVbizz | CEETV | MEDIASAT | Детектор Медиа | Медиабизнес | MBR | CR | Газета День | Reklamaster | Señal International |

Организатор:

MEDIA RESOURCES MANAGEMENT

ул. Закревского 22, г. Киев, 02222, Украина

info@mrm.ua | +380 44 459 46 10

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