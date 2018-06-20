KOZAK SYSTEM: Популяризация украинской культуры — лучшее лекарство от сепаратизма
В рамках музыкальной программы гости фестиваля услышат Маричку Бурмаку, Алину Паш, Кристину Соловий, Олег Скрипку, KOZAK SYSTEM, Taraka и многих других. Солист группы Kozak System Иван Лене уже бывал в Криворивне. Туда его тянет безумная энергетика гор и людей. Об этом музыкант рассказал в "Большом вечере с Василием Зимой" на Телеканале Еспресо.
"Мы бываем в Карпатах с фестивалями и бываем, когда празднуют дни городов, а бывает иногда находится момент, чтобы поехать самому в небольшое этнопутешествие, для того чтобы послушать кого-то из носителей традиционной аутентичной культуры, которых там уже очень мало сохранилось", - рассказывает Иван Лень .
Попасть на фестиваль сможет каждый заинтересованный совершенно бесплатно. Целью мероприятия является популяризация украинской культуры.
Фронтмен KOZAK SYSTEM считает, что это очень правильная цель: "Количество культурных акций, которые бы показали наличие качественной современной украинской музыки, культуры, театра, литературы, невероятно низкое. Мы временно потеряли несколько регионов на востоке Украины, в частности, потому, что большая часть людей, которая там проживает, мало были знакомы с тем, что такое Украина, кто я, как украинец и этот сепаратизм там стал более возможен из-за границы с Россией. Для того чтобы эти проявления сепаратизма не возникали в других регионах Украины, мы должны нести украинскую культуру ".
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