KOZAK SYSTEM: Популяризация украинской культуры — лучшее лекарство от сепаратизма

20 июня, 2018, 18:40

VIA CARPATIA приглашает с 23 по 30 июня в Криворивню на Фестиваль музыки и искусства "Sounds of CARPATIA" "Карпатский лаундж"

В рамках музыкальной программы гости фестиваля услышат Маричку Бурмаку, Алину Паш, Кристину Соловий, Олег Скрипку, KOZAK SYSTEM, Taraka и многих других. Солист группы Kozak System Иван Лене уже бывал в Криворивне. Туда его тянет безумная энергетика гор и людей. Об этом музыкант рассказал в "Большом вечере с Василием Зимой" на Телеканале Еспресо.

"Мы бываем в Карпатах с фестивалями и бываем, когда празднуют дни городов, а бывает иногда находится момент, чтобы поехать самому в небольшое этнопутешествие, для того чтобы послушать кого-то из носителей традиционной аутентичной культуры, которых там уже очень мало сохранилось", - рассказывает Иван Лень .

Попасть на фестиваль сможет каждый заинтересованный совершенно бесплатно. Целью мероприятия является популяризация украинской культуры.

Фронтмен KOZAK SYSTEM считает, что это очень правильная цель: "Количество культурных акций, которые бы показали наличие качественной современной украинской музыки, культуры, театра, литературы, невероятно низкое. Мы временно потеряли несколько регионов на востоке Украины, в частности, потому, что большая часть людей, которая там проживает, мало были знакомы с тем, что такое Украина, кто я, как украинец и этот сепаратизм там стал более возможен из-за границы с Россией. Для того чтобы эти проявления сепаратизма не возникали в других регионах Украины, мы должны нести украинскую культуру ".