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Конституционный суд одобрил закон о снятии депутатской неприкосновенности


фото: ccu.gov.ua
Конституционный суд признал конституционным президентский законопроект №7203 об отмене неприкосновенности нардепов с отсрочкой до 2020 года

Об сообщает пресс-служба Конституционного суда Украины.

"Признать отвечающим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (по поводу неприкосновенности народных депутатов Украины) (реестр. № 7203)", - говорится в заключении.

Среди прочего, законопроект предлагает исключить из статьи 80 Конституции Украины части 1 и 3, которые предусматривают неприкосновенность народных депутатов и невозможность привлечения их к уголовной ответственности без согласия парламента. Предусмотрено, что закон вступит в силу 1 января 2020 года, если за него проголосуют народные депутаты.

  • Напомним, 6 июня Конституционный суд Украины одобрил законопроект №6773 об изменениях в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.
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