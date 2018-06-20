Конституционный суд одобрил закон о снятии депутатской неприкосновенности
20 июня, 2018, 13:21
Конституционный суд признал конституционным президентский законопроект №7203 об отмене неприкосновенности нардепов с отсрочкой до 2020 года
Об сообщает пресс-служба Конституционного суда Украины.
"Признать отвечающим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (по поводу неприкосновенности народных депутатов Украины) (реестр. № 7203)", - говорится в заключении.
Среди прочего, законопроект предлагает исключить из статьи 80 Конституции Украины части 1 и 3, которые предусматривают неприкосновенность народных депутатов и невозможность привлечения их к уголовной ответственности без согласия парламента. Предусмотрено, что закон вступит в силу 1 января 2020 года, если за него проголосуют народные депутаты.
- Напомним, 6 июня Конституционный суд Украины одобрил законопроект №6773 об изменениях в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.
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