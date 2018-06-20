Комитет Рады поддержал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
"Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления ВРУ поддержал предложение переименования Днепропетровской области в Сечеславскую, а Кировоградскую в Крапивницкую", - написал он.
Напомним, что Верховная Рада 19 мая 2016 года в рамках политики декоммунизации переименовал Днепропетровск в Днепр. 14 июля того же года нардепы переименовали Кировоград в Кропивницкий.
Для переименования областей необходимо вносить изменения в Конституцию Украины.
Отметим, что еще в 1990-е годы представители общественности предлагали переименовать Днепропетровск в Сичеслав. Однако до начала политики декоммунизации это предложение почти не рассматривался на официальном уровне.
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