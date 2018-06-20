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Количество пропавших на Донбассе за 4 месяца выросло вдвое, - ООН

С середины февраля до середины мая на Донбассе зафиксировали 28 случаев незаконных исчезновений или произвольных задержаний

Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

За период с 16 февраля по 15 мая 2018 года была зафиксирована 81 жертва среди гражданского населения Донбасса, из них 19 погибли и 62 получили ранения. Сообщается, что за весь период конфликта с 14 апреля 2014 года погибли по меньшей мере 2,7 тыс. гражданских лиц.

"Хотя в феврале и марте было зафиксировано относительно небольшое количество жертв среди гражданского населения, в апреле оно увеличилось на 142% по сравнению с мартом, а в мае - на 32% по сравнению с апрелем", - сообщила глава мониторинговой миссии ООН в Украине Фиона Фрейзер.

Также миссия зафиксировала 93 случая незаконных исчезновений или произвольных задержаний по обе стороны линии разграничения на Донбассе. Сообщается, что 28 из этих случаев произошли в подотчетный период - это почти вдвое больше, чем за предыдущие четыре месяца.

"Правительство Украины является ответственным за 22 случая таких нарушений прав человека, а вооруженные группы - за 15. Один случай в так называемой "серой зоне", - говорится в докладе.

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