Качиньский намерен уйти из политики, - СМИ
20 июня, 2018, 11:37
Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский намерен уйти из политики в следующем году
Об этом сообщает издание "Fakt" со ссылкой на анонимные источники в правящей партии.
После парламентских выборов следующего года Качиньский должен отойти от руководства партией, оставшись ее почетным президентом.
"Президент ранее уже упоминал о таком варианте. Я знаю его уже 30 лет. Не знаю, он сказал это для того, чтобы прозондировать реакцию в ПиС, или действительно принял такое решение", - сказал один из политиков ПиС.
По данным издания, руководство в партии может быть передано Йоахиму Брудзинскому, который в нынешнем правительстве Польши занимает должность главы МВД.
Не исключено, что план Качиньского имеет связь с его недавними проблемами со здоровьем.
- Ярослав Качиньский провел в Военном медицинском институте в Варшаве 37 дней. Официально причиной этого было лечение остеоартрита. Глава ПиС покинул больницу 8 июня.
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