 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Качиньский намерен уйти из политики, - СМИ

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский намерен уйти из политики в следующем году

Об этом сообщает издание "Fakt" со ссылкой на анонимные источники в правящей партии.

После парламентских выборов следующего года Качиньский должен отойти от руководства партией, оставшись ее почетным президентом.

"Президент ранее уже упоминал о таком варианте. Я знаю его уже 30 лет. Не знаю, он сказал это для того, чтобы прозондировать реакцию в ПиС, или действительно принял такое решение", - сказал один из политиков ПиС.

По данным издания, руководство в партии может быть передано Йоахиму Брудзинскому, который в нынешнем правительстве Польши занимает должность главы МВД.

Не исключено, что план Качиньского имеет связь с его недавними проблемами со здоровьем.

  • Ярослав Качиньский провел в Военном медицинском институте в Варшаве 37 дней. Официально причиной этого было лечение остеоартрита. Глава ПиС покинул больницу 8 июня.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2018 среда

больше новостей

20 июня, 2018 среда

19 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать