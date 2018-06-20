Качиньский намерен уйти из политики, - СМИ

20 июня, 2018, 11:37

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский намерен уйти из политики в следующем году

Об этом сообщает издание "Fakt" со ссылкой на анонимные источники в правящей партии.

После парламентских выборов следующего года Качиньский должен отойти от руководства партией, оставшись ее почетным президентом.

"Президент ранее уже упоминал о таком варианте. Я знаю его уже 30 лет. Не знаю, он сказал это для того, чтобы прозондировать реакцию в ПиС, или действительно принял такое решение", - сказал один из политиков ПиС.

По данным издания, руководство в партии может быть передано Йоахиму Брудзинскому, который в нынешнем правительстве Польши занимает должность главы МВД.

Не исключено, что план Качиньского имеет связь с его недавними проблемами со здоровьем.