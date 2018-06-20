Кабмин утвердил состав наблюдательного совета “Укрзализныци”

20 июня, 2018, 19:57

Кабинет министров Украины 20 июня утвердил кандидатуры членов наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця"

Об этом сообщает Правительственный портал.

Среди кандидатур лучшие менеджеры, которые имели успешный опыт работы в таких организациях, как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Министерство транспорта США, BHP Billiton, Kernel, Deutsche Bahn, Cargill.

"Комитет в первую очередь рассматривал кандидатуры лиц, которые достигли значительного роста производственных и экономических показателей предприятий и организаций, в которых они работали", - заявил министр Кабинета министров Александр Саенко.

В состав наблюдательного совета "Укрзализныци" в качестве независимых членов вошли:

Андерс Ослунд - старший член Атлантического совета США и член совета East Capital, с многолетним опытом работы главой правления Bank of Finland Inst. of Transition, который также является профессором Школы дипломатической службы Эдмунда А. Волша;

Шевки Аджунер - известный европейский финансист с многолетним опытом управления в различных сферах, который в течение последних пяти лет возглавлял представительство ЕБРР в Украине. Под его руководством было реализовано значительное количество инфраструктурных и энергетических проектов в Украине;

Кристиан Кун, один из лучших европейских управленцев в сфере инфраструктуры и железнодорожного транспорта, который является членом Наблюдательного совета Литовских железных дорог, членом совета директоров Казахстанской железной дороги. Он имеет многолетний опыт работы на руководящих должностях в Deutsche Bahn AG - одной из крупнейших железнодорожных компаний ЕС, где достиг существенных экономических показателей.

Также в качестве независимого члена Наблюдательного совета "Укрзализныци" утвержден Матье Андреас, известный в ЕС управленец с многолетним опытом работы на должностях вице-президента, финансового директора, старшего советника в одной из крупнейших нефтяных компаний Европы - OMV AG (Австрия).

Кроме того, в качестве членов наблюдательного совета - представителей государства - утверждены следующие кандидаты: Даниэль Билак, который является директором Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest, имеет многолетний опыт управления инвестиционными проектами, в частности как партнер известной компании CMS Cameron McKenna (США), а также опыт проект-менеджмента Программы развития ООН.

Также в список кандидатов вошел Иван Юрик - специалист с многолетним опытом проектного менеджмента инвестиционных проектов, в частности на посту главы представительства Blackstone в Украине, а также опытом в правительственном секторе на должности руководителя.

Следующим является Константин Марьевич - действующий руководитель службы вице-премьер-министра Украины, член наблюдательного совета ПАО "Магистральные газопроводы Украины". Имеет опыт работы на руководящих должностях в Управлении делами аппарата Верховной Рады Украины, Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.