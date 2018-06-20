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Кабмин утвердил состав наблюдательного совета “Укрзализныци”

Кабинет министров Украины 20 июня утвердил кандидатуры членов наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця"

Об этом сообщает Правительственный портал.

Среди кандидатур лучшие менеджеры, которые имели успешный опыт работы в таких организациях, как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Министерство транспорта США, BHP Billiton, Kernel, Deutsche Bahn, Cargill.

"Комитет в первую очередь рассматривал кандидатуры лиц, которые достигли значительного роста производственных и экономических показателей предприятий и организаций, в которых они работали", - заявил министр Кабинета министров Александр Саенко.

В состав наблюдательного совета "Укрзализныци" в качестве независимых членов вошли:

  • Андерс Ослунд - старший член Атлантического совета США и член совета East Capital, с многолетним опытом работы главой правления Bank of Finland Inst. of Transition, который также является профессором Школы дипломатической службы Эдмунда А. Волша;
  • Шевки Аджунер - известный европейский финансист с многолетним опытом управления в различных сферах, который в течение последних пяти лет возглавлял представительство ЕБРР в Украине. Под его руководством было реализовано значительное количество инфраструктурных и энергетических проектов в Украине;
  • Кристиан Кун, один из лучших европейских управленцев в сфере инфраструктуры и железнодорожного транспорта, который является членом Наблюдательного совета Литовских железных дорог, членом совета директоров Казахстанской железной дороги. Он имеет многолетний опыт работы на руководящих должностях в Deutsche Bahn AG - одной из крупнейших железнодорожных компаний ЕС, где достиг существенных экономических показателей.

Также в качестве независимого члена Наблюдательного совета "Укрзализныци" утвержден Матье Андреас, известный в ЕС управленец с многолетним опытом работы на должностях вице-президента, финансового директора, старшего советника в одной из крупнейших нефтяных компаний Европы - OMV AG (Австрия).

Кроме того, в качестве членов наблюдательного совета - представителей государства - утверждены следующие кандидаты: Даниэль Билак, который является директором Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest, имеет многолетний опыт управления инвестиционными проектами, в частности как партнер известной компании CMS Cameron McKenna (США), а также опыт проект-менеджмента Программы развития ООН.

Также в список кандидатов вошел Иван Юрик - специалист с многолетним опытом проектного менеджмента инвестиционных проектов, в частности на посту главы представительства Blackstone в Украине, а также опытом в правительственном секторе на должности руководителя.

Следующим является Константин Марьевич - действующий руководитель службы вице-премьер-министра Украины, член наблюдательного совета ПАО "Магистральные газопроводы Украины". Имеет опыт работы на руководящих должностях в Управлении делами аппарата Верховной Рады Украины, Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

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