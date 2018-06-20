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Кабмин утвердил главой Донецкой области генерала СБУ Куця, - Жебривский

Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Кабинет министров 20 июня утвердил его преемника – генерала Службы безопасности Александра Куця

Об этом Жебривский рассказал в комментарии 5 каналу.

"Это уже не секрет. Сегодня Кабмин утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность (председателя Донецкой ОВЦА, – ред..). Думаю, что в ближайшее время президент рассмотрит и издаст указ", - сказал Жебривский.

21 августа прошлого года Александр Куць был назначен начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

13 июня Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности главы Донецкой областной государственной администрации (ОГА).

14 июня Жебривский предложил президенту Петру Порошенко две кандидатуры на вакантную должность. Однако тогда фамилии нового главы Донецкой области не указывались.

  • 19 июня Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Павла Жебривского.

 

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