Гусь будет рассказывать о правилах в киевском метро
20 июня, 2018, 14:44
На станциях и линиях киевского метро появятся постеры с персонажем под названием "Гусь"
Об этом метрополитен написал в Facebook.
На постерах Гусь будет рассказывать о правилах поведения в метро и будет напоминать о вежливости во время поездок.
"Мы хотим осовременить восприятие важных моментов в метрополитене, от которых зависят как безопасность, так и комфорт поездки каждого пассажира", - объясняет советник начальника метрополитена Наталка Макогон.
Всего готовы уже 9 плакатов. Метрополитен планирует создать еще несколько постеров с самыми популярными правилам. Они должны появиться на станциях уже через месяц.
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Ранее в Киевском метрополитене обновили аудіооголошення в вагонах поездов.
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