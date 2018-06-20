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Гусь будет рассказывать о правилах в киевском метро

На станциях и линиях киевского метро появятся постеры с персонажем под названием "Гусь"

Об этом метрополитен написал в Facebook.

На постерах Гусь будет рассказывать о правилах поведения в метро и будет напоминать о вежливости во время поездок.

"Мы хотим осовременить восприятие важных моментов в метрополитене, от которых зависят как безопасность, так и комфорт поездки каждого пассажира", - объясняет советник начальника метрополитена Наталка Макогон.

Всего готовы уже 9 плакатов. Метрополитен планирует создать еще несколько постеров с самыми популярными правилам. Они должны появиться на станциях уже через месяц.

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