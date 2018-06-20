Гройсман объяснил, что мешает поднимать социальные стандарты

20 июня, 2018, 18:15

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что накопленный внешний долг за 2005-2013 годы мешает поднимать социальные стандарты

Об этом Гройсман сказал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, сообщает Укринформ.

"С 2005 по 2013 годы мы, как государство, нарастили внешних долгов порядка 50 миллиардов долларов. Только в этом году мы должны потратить 130 миллиардов гривен на то, чтобы обслуживать эти долги. За следующих пять лет должны выплатить 33 миллиарда долларов без обслуживания. Это серьезные ресурсы, которые ложатся бременем на украинскую экономику, бюджет и сдерживают нас в повышении социальных стандартов", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что рост пенсий делает невозможным дефицит пенсионной системы.

"Мы сегодня компенсируем дефицит пенсионной системы, который создавался годами, порядком 140 миллиардов гривен. Мы сможем преодолеть этот дефицит в последующие 6-7 лет", - добавил Гройсман.

Он отметил, что в следующие 6-7 лет надо будет тратить по 5 миллиардов долларов на погашение дефицита пенсионного фонда.

По его словам, Украина требует внешних заимствований от международных финансовых организаций.

«Я хочу сказать совершенно откровенно, почему мы нуждаемся по сегодняшний день в поддержке международных финансовых организаций. Потому что страну жестко грабили, и это есть правда, на которую мы должны всем открыть глаза. Мы сегодня с правительством объявили начало серьезной борьбы с контрабандой, потому что там лежат десятки миллиардов гривен, которые кормят карманы теневиков из разных органов власти", - сказал Гройсман.

Он отметил, что Украина нуждается в доступе на внешние рынки для перекредитования, для уменьшения процентов тех долгов, которые были накоплены ранее.