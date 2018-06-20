Геращенко: ждем официального обращения Ягланда к Путину относительно Сенцова

20 июня, 2018, 18:12

Член украинской делегации в ПАСЕ и вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что генсек Совета Европы должен официально обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с требованием освободить Олега Сенцова и других украинских политзаключенных

Об этом она написала на своей странице в Facebook, реагируя на заявление Турбьерна Ягланда о готовности подать прошение о помиловании Сенцова.

В среду, 20 июня, Ягланд находится с визитом в Москве, у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Во вторник, накануне визита Генсека Совета Европы Янгланда в Москву мы с Владимиром Арьевым обратились к нему с письмом - требованием: поднять в РФ вопрос немедленного освобождения украинских политзаключенных. Если Ягланд готов обратиться к Путину с просьбой об освобождении Сенцова и других пленников Кремля, он должен немедленно обратиться и добиваться их освобождения по гуманитарным причинам", - отметила Геращенко.

По ее словам, "любитель Кремля Ягланд" может привязать вопрос освобождения политзаключенных к обещанию вернуть РФ в ПАСЕ без выполнения Россией резолюций Асамблеи относительно выполнения минских соглашений и деоккупации Крыма и Донбасса.

"Подчеркиваю, что немедленное освобождение заложников - это лишь одно из требований к РФ и только один из пунктов минских соглашений, где речь также идет о прекращении огня, выводе иностранного оружия и техники и т. д. И санкции против России, что убивает Олега, воюет на Донбассе, мучает украинцев в тюрьмах, разрушает Донбасс, украла Крым, должны продлиться до полной деоккупации украденных территорий", - подчеркнула Геращенко, добавив, что "заложников надо освобождать немедленно".

"И это обязанность Генсека Совета Европы - требовать от президента РФ, страны-члена Совета Европы, соблюдения международного гуманитарного права и освобождения всех незаконно удерживаемых украинцев. Ждем официального обращения Ягланда к Путину с требованием освободить заложников и политзаключенных. И Олега, и всех остальных в тюрьмах РФ и на оккупированных территориях", - добавила вице-спикер Верховной Рады.