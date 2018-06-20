Футболист заплатил полмиллиона евро, чтобы остаться в "Динамо"
Об этом написал журналист телеканала "Футбол 1" Игорь Бурбас в twitter.
Он отметил, что за разрыв соглашения украинец выплатил стамбульскому клубу солидную компенсацию.
"Денис Бойко теперь полноценный "динамовец". Чтобы получить статус свободного агента, пришлось оставить в Стамбуле кругленькую сумму. Желание вернуться в Киев было настолько большим, что голкипер отказался от фактически полугодовой зарплаты в "Бешикташе", – написал Бурбас.
Дэн Бойко теперь полноценный «динамовец». Чтобы получить свободного агента, пришлось оставить в Стамбуле кругленькую сумму. Желание вернуться в Киев было настолько большим, что голкипер отказался от фактически полугодовой зарплаты в Бешикташе— Igor Burbas (@iburbas) 19 июня 2018 г.
По неофициальной информации Бойко зарабатывал в "Бешикташе" 1 млн евро в год, у вратаря был контракт со стамбульцами до 2020 года. Поэтому компенсация турецкому клубу составила около 500 тыс. евро.
Прошедшие полгода Денис Бойко играл за "Динамо" на правах аренды. В различных турнирах провел за киевлян 18 матчей и пропустил 15 голов.
30-летний голкипер является воспитанником "Динамо" и играл за киевлян до 2009 года. Также выступал за киевский ЦСКА, "Оболонь", "Кривбасс" и "Днепр", которому в 2015 году дошел до финала Лиги Европы.
Зимой 2016 года перешел в "Бешикташа", но не смог там пробиться в основной состав, в сезоне 2016/17 находился в аренде в испанской "Малаге".
На счету Бойко 5 матчей в составе сборной Украины.
19 июня другой голкипер сборной Украины — Андрей Лунин перешел в мадридский "Реал".
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