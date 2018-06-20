Футбол на крови: день 7
С начала чемпионата российско-оккупационные войска 169 раз нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. За это время в результате боевых действий погибли 2 украинских военных и 18 получили ранения. Также ранена в результате обстрела одна мирная жительница.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала руководителя региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в России, Беларуси и Молдове Магне Барту посетить Олена Сенцова и других заключенных в России по политическим мотивам украинцев. Омбудсмен отметила, что пыталась лично встретиться с Магне Барту, однако ей отказали, заявив, что у руководителя делегации МККК "очень плотный график".
На чемпионате мира 20 июня были сыграны три матча группового раунда:
Португалия - Марокко
Уругвай - Саудовская Аравия
Иран - Испания
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве