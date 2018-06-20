ЕСПЧ просит Россию предоставить информацию о состоянии здоровья Сенцова
Об этом сообщила адвокат международной правозащитной группы "Агора" Наталья Добрева, которая представляет Сенцова в Европейском суде, передает "Интерфакс-Украина".
"По сути это означает, что власть обязана не допустить смерти Сенцова, но и не имеет права использовать способы принудительного кормления", - пояснила Добрева.
Она отметила, что ЕСПЧ предлагает Сенцову прекратить голодовку.
"Суд предлагает заявителю (жалобы Сенцову – ред.) прекратить голодовку", - отметила адвокат.
По ее словам, об этом говорится в ответе Европейского суда на экстренное обращение представителя режиссера, направленном в ЕСПЧ накануне.
"ЕСПЧ напоминает, что в деле Сенцова еще 8 июля 2014 года предоставлен приоритет", - добавила Добрев.
Сенцов голодает 36-й день в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". Он требует отпустить всех украинцев, которые удерживаются в РФ.
- 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
- 19 июня украинского омбудсмена Людмилу Денисову снова не пустили к незаконно заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.
- 20 июня Денисова призвала Красный Крест посетить Сенцова и других политзаключенных.
- Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что готов подать прошение на помилование Сенцова на основании Европейской конвенции по правам человека.
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