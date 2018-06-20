ЕСПЧ просит Россию предоставить информацию о состоянии здоровья Сенцова

20 июня, 2018, 22:10

Европейский суд по правам человека просит Россию предоставить всю информацию о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова в ответ на обращение его защиты

Об этом сообщила адвокат международной правозащитной группы "Агора" Наталья Добрева, которая представляет Сенцова в Европейском суде, передает "Интерфакс-Украина".

"По сути это означает, что власть обязана не допустить смерти Сенцова, но и не имеет права использовать способы принудительного кормления", - пояснила Добрева.

Она отметила, что ЕСПЧ предлагает Сенцову прекратить голодовку.

"Суд предлагает заявителю (жалобы Сенцову – ред.) прекратить голодовку", - отметила адвокат.

По ее словам, об этом говорится в ответе Европейского суда на экстренное обращение представителя режиссера, направленном в ЕСПЧ накануне.

"ЕСПЧ напоминает, что в деле Сенцова еще 8 июля 2014 года предоставлен приоритет", - добавила Добрев.

Сенцов голодает 36-й день в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". Он требует отпустить всех украинцев, которые удерживаются в РФ.