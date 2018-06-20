Двое мужчин помогли чиновнице в получении 100 тыс. грн взятки на Черкасщине
20 июня, 2018, 08:53
В Черкасской области правоохранители установили причастность одного из заместителей начальника отдела Государственной экологической инспекции к взяточничеству
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Установили, что чиновник требовал от предпринимателя взятку за положительное прохождение проверки предприятия на предмет соблюдения экологического законодательства.
Женщина привлекла к преступной деятельности своего мужа и еще одного гражданина. 19 июня правоохранители задержали посредника неподалеку от железнодорожного вокзала. У него изъяли 100 тысяч гривень, которые он должен был передать супругам.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ. Решается вопрос о задержании фигурантов дела.
- Напомним, во Львовской области полицейские задержали главу одной из РГА на получении взятки в размере $1500
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