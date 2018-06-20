Большинство поляков хотят видеть на посту президента Дуду, а не Туска
20 июня, 2018, 15:58
Если бы глава Европейского совета Дональд Туск вышел во второй тур президентских выборов в Польше с действующим главой государства Анджеем Дудой, то проиграл бы ему
Таковы результаты опроса института Pollster для издания Super Express.
Если бы второй тур президентских выборов в Польше проходил в июне, то в нем победил бы действующий президент с результатом 52,5%.
"Через 2,5 года стабильного правления "Права и справедливости" высокую оценку деятельности имеет и Анджей Дуда. Нет политика, который мог бы ему грозить, даже если это такая выдающаяся личность как Дональд Туск", - цитирует издание политолога Казимежа Кика.
Опрос проводился 13-14 июня, в нем приняли участие 1043 поляка.
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