 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Большинство поляков хотят видеть на посту президента Дуду, а не Туска

Если бы глава Европейского совета Дональд Туск вышел во второй тур президентских выборов в Польше с действующим главой государства Анджеем Дудой, то проиграл бы ему

Таковы результаты опроса института Pollster для издания Super Express.

Если бы второй тур президентских выборов в Польше проходил в июне, то в нем победил бы действующий президент с результатом 52,5%.

"Через 2,5 года стабильного правления "Права и справедливости" высокую оценку деятельности имеет и Анджей Дуда. Нет политика, который мог бы ему грозить, даже если это такая выдающаяся личность как Дональд Туск", - цитирует издание политолога Казимежа Кика.

Опрос проводился 13-14 июня, в нем приняли участие 1043 поляка.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2018 среда

больше новостей

20 июня, 2018 среда

19 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать