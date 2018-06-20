Белый дом обвинил Китай в "экономической агрессии"

20 июня, 2018, 18:03

Белый дом обвинил Китай в ведении политики "экономической агрессии", которая угрожает Соединенным Штатам и всему миру

Об этом говорится в выпущенном во вторник вечером докладе Белого дома под названием "Как экономическая агрессия Китая грозит технологиям и интеллектуальной собственности Соединенных Штатов и всего мира", сообщает Bloomberg.

Критический доклад обвиняет Пекин в захвате интеллектуальной собственности и проведении деструктивной промышленной политики. В Белом доме утверждают, что впечатляющий экономический рост Китая "был достигнут в значительной степени за счет агрессивных действий, политики и практики, которые выходят за рамки глобальных норм и правил".

"Учитывая размер экономики Китая и масштабы его политики, которая искажает рынок, экономическая агрессия Китая теперь угрожает не только экономике США, но и мировой экономике в целом", - говорится в 35-страничном документе.

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На прошлой неделе Трамп обнародовал планы по введению ранее объявленных тарифов на китайские товары на сумму 50 млрд долларов.

Правительство США долгое время жаловалось, что Китай получает американскую интеллектуальную собственность и технологии ненормативными путями и в докладе Белого дома приводятся такие примеры, в том числе речь идет о хакерских атаках, физическом похищении коммерческой тайны и уклонении от законов об экспортном контроле.

"Физические кражи посредством экономического шпионажа со стороны компаний-инсайдеров или других лиц, которые имеют доступ к коммерческой тайне и конфиденциальной деловой информации, предоставляют Китаю значительные ресурсы для завладения технологий и интеллектуальной собственности США", - говорится в докладе Белого дома.

В докладе Китай также обвиняется в том, что он открыто защищает отечественные отрасли от конкуренции и импорта путем введения тарифов, регулирования и ограничений на иностранную собственность. В докладе также говорится, что Китай предлагает финансовую поддержку для расширения своего экспорта на внешние рынки.

Согласно данным американского правительства, США в прошлом году импортировали товаров из Китая на 505 миллиардов долларов, а экспортировали – на 130 миллиардов долларов. Это привело к дефициту торгового баланса в 2017 году в размере 376 миллиардов долларов.

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