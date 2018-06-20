Американцы курят уже более 3500 лет, - ученые

20 июня, 2018, 19:27

Ученые нашли следы никотина в трубке американских индейцев, датированной серединой второго тысячелетия до новой эры

В конце 1930-х годов археологи активно исследовали стоянку коренных американцев в слиянии рек Флинт и Теннесси на севере штата Алабамы, пока ее не затопил уровень вод из-за строительства дамбы, сообщает Историческая правда.

Во время раскопок обнаружили тысячи артефактов, которые запечатали в бумажные пакеты и отдали на хранение в репозиторий штата Алабама. Группа археологов и химиков заметила в репозитории каталог FS74 – люльку, или же "медицинскую трубку", вырезанную из известняка.

С помощью восточного племени индейцев Чероки исследователи годами изучали древние люльки коренных американцев, применяя технологию химического анализа под названием "масс-спектрометрия" для поисков следов растительного материала.

Их поиски, целью которых было пролить свет на религиозную и ритуальную историю курения, уже увенчались находками остатков дурмана в трубках, которым несколько веков.

Внутри этой трубки команда обнаружила заметные следы никотина, характерного компонента табака. Кости животных, найденные вместе с люлькой, датируются между 1685 и 1530 до н. э., что свидетельствует о том, что эта люлька является наиболее ранним доказательством курения табака в Северной Америке.

Из этого следует, что племя коренных американцев, которые жили в этих местах, выращивало и курило табак минимум на 1000 лет раньше, чем считалось до сих пор, примерно в то же время, когда они впервые освоили такие культуры, как подсолнечник и тыква.

Находка повышает вероятность того, что растения, которые выращивали для ритуальных нужд, играли важную роль в освоении сельского хозяйства.