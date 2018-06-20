 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Американцы курят уже более 3500 лет, - ученые

Ученые нашли следы никотина в трубке американских индейцев, датированной серединой второго тысячелетия до новой эры

В конце 1930-х годов археологи активно исследовали стоянку коренных американцев в слиянии рек Флинт и Теннесси на севере штата Алабамы, пока ее не затопил уровень вод из-за строительства дамбы, сообщает Историческая правда.

Во время раскопок обнаружили тысячи артефактов, которые запечатали в бумажные пакеты и отдали на хранение в репозиторий штата Алабама. Группа археологов и химиков заметила в репозитории каталог FS74 – люльку, или же "медицинскую трубку", вырезанную из известняка.

С помощью восточного племени индейцев Чероки исследователи годами изучали древние люльки коренных американцев, применяя технологию химического анализа под названием "масс-спектрометрия" для поисков следов растительного материала.

Их поиски, целью которых было пролить свет на религиозную и ритуальную историю курения, уже увенчались находками остатков дурмана в трубках, которым несколько веков.

null

Внутри этой трубки команда обнаружила заметные следы никотина, характерного компонента табака. Кости животных, найденные вместе с люлькой, датируются между 1685 и 1530 до н. э., что свидетельствует о том, что эта люлька является наиболее ранним доказательством курения табака в Северной Америке.

Из этого следует, что племя коренных американцев, которые жили в этих местах, выращивало и курило табак минимум на 1000 лет раньше, чем считалось до сих пор, примерно в то же время, когда они впервые освоили такие культуры, как подсолнечник и тыква.

Находка повышает вероятность того, что растения, которые выращивали для ритуальных нужд, играли важную роль в освоении сельского хозяйства.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2018 среда

больше новостей

20 июня, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать