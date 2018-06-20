40% пользователей за год удалили аккаунт минимум в одной соцсети. Почему они это делают
Об этом пишет FastCompany.
Специалисты прокомментировали, что это связано с "кризисом доверия к социальным сетям". Потребители ожидают, что бренды срочно найдут решения этих проблем
В комментарии к исследованию социологи отмечают, что проблемы конфиденциальности и распространения поддельных новостей способствуют недоверии людей к площадкам. К тому же 70% респондентов ожидают, что отток посетителей и рекламодателей окажет давление на сайты, которые будут работать с такого рода контентом и устранят его.
Как выяснилось, для них также важен контекст - 48% заявили, что если его реклама появляется рядом с жестоким контентом или ненавистными комментариями, то это вина бренда.
"Мы узнали, что существует серьезная нехватка доверия к медиа во всех регионах мира. Это крик сердца, люди боятся. Они возмущены нарушением их конфиденциальности и не уверены в правде из-за распространения фейковых новостей", - отметил президент и генеральный директор консалтинговой компании Ричард Эдельман.
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Компания, главой которого он является, опросила 9 тысяч человек в Бразилии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Индии, Объединенных Арабских Эмиратах, США. Ричард Эдельман призвал компании быть честными в том, как они используют социальные сети, в том числе для рекламы, заявив, что люди хотят четко идентифицировать, когда контент оплачен, а когда их данные собирает площадка. Среди выводов:
- 70% респондентов считают, что предприятия и рекламодатели должны оказывать давление на сайты социальных сетей, чтобы удалять оскорбительные материалы и фальшивые новости.
- 48% обвиняют бренд, если его реклама появляется рядом с жестоким контентом или реакцией на ненависть.
- 62% хотят большего регулирования в соцсетях.
Исследование социальных сетей основывается на ежегодном "барометре доверия Эдельмана". В первом отчете говорилось о том, что 41% людей в глобальном масштабе доверяют социальным сетям, и с 2017 года их количество уменьшается в большинстве западных стран.
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- Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных вроде было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
- 2 мая политически-аналитическая компания Cambridge Analytica, которая оказалась в центре скандала с утечкой данных 87 млн пользователей Facebook, объявила о своем закрытии.
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