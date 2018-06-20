30 афганских военных погибли в бою с "талибами"

20 июня, 2018, 12:39

Боевики "Талибана" убили по меньшей мере 30 афганских солдат в западной провинции Бадгис, атаковав два контрольно-пропускных пункта

Об этом сообщает Reuters.

"Большое количество талибов нападала с нескольких направлений. После нескольких часов тяжелых боев 30 афганских сил безопасности были убиты, а талибы захватили одну из баз", - сказал глава провинции Абдул Азиз Бек.

По его словам, атака началась поздно вечером 19 июня и продолжалась до утра следующего дня. Он также сообщил, что в течение ночи в других районах провинции были убиты 15 бойцов "Талибана".

Бек добавил, что талибы готовили атаки и проводили разведку во время действия перемирия. Трехдневное перемирие между афганской властью и талибами завершилось в воскресенье.

Талибы заявили, что возобновят борьбу, несмотря на то что президент Ашраф Гани продлил прекращение огня на 10 дней.