30 афганских военных погибли в бою с "талибами"
Об этом сообщает Reuters.
"Большое количество талибов нападала с нескольких направлений. После нескольких часов тяжелых боев 30 афганских сил безопасности были убиты, а талибы захватили одну из баз", - сказал глава провинции Абдул Азиз Бек.
По его словам, атака началась поздно вечером 19 июня и продолжалась до утра следующего дня. Он также сообщил, что в течение ночи в других районах провинции были убиты 15 бойцов "Талибана".
Бек добавил, что талибы готовили атаки и проводили разведку во время действия перемирия. Трехдневное перемирие между афганской властью и талибами завершилось в воскресенье.
Талибы заявили, что возобновят борьбу, несмотря на то что президент Ашраф Гани продлил прекращение огня на 10 дней.
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