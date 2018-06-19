Житель Черкасской области выиграл миллион гривен в "Лото-Забава"

19 июня, 2018, 13:46

Александр Древаль из Черкасской области выиграл миллион гривен в "Лото-Забава"

Главное - не опускать руки. Новый миллионер “Лото-Забава” Александр Древаль играет уже много лет - с первого тиража лотереи, и вот, наконец, пополнил список миллионеров.

Мужчина стал победителем 975 тиража “Лото-Забава”. Господин Древаль из села Старый Коврай Черкасской области.

Ранее Александр дважды приезжал в студию “Лото-Забава” в качестве участника телерозыгрыша в 2016 и 2017 годах. И лишь в 2018 приехал вместе с дочерью за своим чеком на один миллион гривен.

Кроме денежного приза от оператора государственных лотерей, господин Александр получил в подарок эксклюзивную программу "Два дня из жизни миллионера" от КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л.", которая подразумевает немало развлечений среди которых в частности: передвижение на белоснежном лимузине, посещение столичных ресторанов, отдых в SPA-салоне, профессиональную фотосессию, обед с ведущими любимой лотереи и тому подобное.

Кроме того, по просьбе самого победителя, лотерейный оператор устроил гостям частную экскурсию по Киево-Печерской Лавре с посещением пещер. А настоящей вишенкой на торте стала экскурсия в знаменитое Межгорье, которая включала в себя прогулку резиденцией Хонка и посещение музея ретро-автомобилей .

Роскошью резиденции бывшего президента Александр с дочерью Верой были поражены. Особенно запомнился интерьер. К слову, часть выигрыша мужчина запланировал потратить на ремонт. Воспроизвести межигорский интерьер Александр не хочет, ведь в первую очередь хочет помочь детям с покупкой жилья и немного поправить собственное здоровье. Советует другим не опускать руки, ведь ему удалось стать победителем лотереи. Господин Александр стал 288 миллионером "Лото-Забава", а за все время существования этой лотереи миллионерами и мультимиллионерами стали уже 293 украинца.