За среднюю зарплату украинцы могут купить на 5 кг больше хлеба, чем в прошлом году
Об этом сообщил народный депутат и бывший генеральный директор и основатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в Facebook.
В среднем украинец может себе позволить на конец апреля 2018 года 560 кг белого хлеба, в то время как в прошлом году 555 кг.
По подсчетам экспертов, на основании данных официальной статистики за год, украинцы могут позволить себе купить свинины и молока меньше, соответственно, на 11% и 5%, а картофеля больше на 27%.
ТОП-5 областей, в которых можно приобрести всего килограмм белого хлеба за среднестатистическую зарплату выглядит следующим образом: Киев - 678 кг, Донецка - 672 кг, Одесская - 638 кг, Днепропетровска - 607 кг, Запорожская - 594 кг.
Пятерка регионов, у которых белый хлеб за среднюю зарплату можно купить наименьшее количество, такая: Житомирская - 406 кг, Закарпатская - 432 кг, Черновицкая - 433 кг, Волынская - 437 кг, Сумская - 446 кг. То есть разница между Житомирской областью и Киевом составляет 272 кг, или 66%.
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