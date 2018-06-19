 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

За среднюю зарплату украинцы могут купить на 5 кг больше хлеба, чем в прошлом году


фото: sputnik
За последний год на среднюю заработную плату можно купить белого хлеба в среднем в Украине на 5 кг, или на 1% больше, чем в прошлом году

Об этом сообщил народный депутат и бывший генеральный директор и основатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в Facebook.

В среднем украинец может себе позволить на конец апреля 2018 года 560 кг белого хлеба, в то время как в прошлом году 555 кг.

По подсчетам экспертов, на основании данных официальной статистики за год, украинцы могут позволить себе купить свинины и молока меньше, соответственно, на 11% и 5%, а картофеля больше на 27%.

ТОП-5 областей, в которых можно приобрести всего килограмм белого хлеба за среднестатистическую зарплату выглядит следующим образом: Киев - 678 кг, Донецка - 672 кг, Одесская - 638 кг, Днепропетровска - 607 кг, Запорожская - 594 кг.

Пятерка регионов, у которых белый хлеб за среднюю зарплату можно купить наименьшее количество, такая: Житомирская - 406 кг, Закарпатская - 432 кг, Черновицкая - 433 кг, Волынская - 437 кг, Сумская - 446 кг. То есть разница между Житомирской областью и Киевом составляет 272 кг, или 66%.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июня, 2018 вторник

больше новостей

19 июня, 2018 вторник

18 июня, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать