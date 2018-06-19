За среднюю зарплату украинцы могут купить на 5 кг больше хлеба, чем в прошлом году

19 июня, 2018, 15:16

За последний год на среднюю заработную плату можно купить белого хлеба в среднем в Украине на 5 кг, или на 1% больше, чем в прошлом году

Об этом сообщил народный депутат и бывший генеральный директор и основатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в Facebook.

В среднем украинец может себе позволить на конец апреля 2018 года 560 кг белого хлеба, в то время как в прошлом году 555 кг.

По подсчетам экспертов, на основании данных официальной статистики за год, украинцы могут позволить себе купить свинины и молока меньше, соответственно, на 11% и 5%, а картофеля больше на 27%.

ТОП-5 областей, в которых можно приобрести всего килограмм белого хлеба за среднестатистическую зарплату выглядит следующим образом: Киев - 678 кг, Донецка - 672 кг, Одесская - 638 кг, Днепропетровска - 607 кг, Запорожская - 594 кг.

Пятерка регионов, у которых белый хлеб за среднюю зарплату можно купить наименьшее количество, такая: Житомирская - 406 кг, Закарпатская - 432 кг, Черновицкая - 433 кг, Волынская - 437 кг, Сумская - 446 кг. То есть разница между Житомирской областью и Киевом составляет 272 кг, или 66%.