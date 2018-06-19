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За неделю корью заболели 1,4 тысячи украинцев

За 24-ю неделю 2018 года корью заболели 1401 человек, а именно 560 взрослых и 841 ребенок

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ Украины.

Отмечается, что за неделю 11-17 июня зафиксировали на 56 случаев больше, чем на прошлой неделе. С начала года корью заболели 21 894 человека - 8857 взрослых и 13 037 детей.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 3428 человека: 1042 взрослых и 2386 детей), Закарпатской (всего 2633 человека: 475 взрослых и 2158 детей), Ивано-Франковской (всего 2422 людей: 698 взрослых и 1724 ребенка), Одесской (всего 1880 человек: 924 взрослых и 956 детей), городе Киеве (всего 1560 людей: 965 взрослых и 595 детей) и Черновицкой (всего 1202 людей: 398 взрослых и 804 ребенка) областях.

За это время от осложнений кори умерло одиннадцать человек: семеро детей и четверо взрослых.

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