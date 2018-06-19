Возле Кабмина задержали вооруженного мужчину в маске

19 июня, 2018, 19:54

Возле Кабмина молодой человек в амуниции и маске на лице вышел с оружием из такси и двигался в направлении Верховной Рады, где состоялась массовая акция

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

На перекрестке улицы Грушевского и Садовой бойцы полка полиции особого назначения №2 вместе с участковыми инспекторами полиции обратили внимание на пассажира такси в маске и бронежилете.

Для проведения проверки его задержали: в ходе поверхностного осмотра обнаружили карабин, который визуально напоминает автомат Калашникова, а также кастеты, ножи и дымовую шашку. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Печерского райуправления полиции, которая изъяла указанные предметы.

Внятно объяснить происхождение этих вещей молодой человек не смог, однако предварительно установлено, что оружие принадлежит его родственнику. Чтобы установить все подробности, задержанного доставили в территориальное управление полиции. С ним общаются следователи.