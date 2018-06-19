 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Возле Кабмина задержали вооруженного мужчину в маске

Возле Кабмина молодой человек в амуниции и маске на лице вышел с оружием из такси и двигался в направлении Верховной Рады, где состоялась массовая акция

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

На перекрестке улицы Грушевского и Садовой бойцы полка полиции особого назначения №2 вместе с участковыми инспекторами полиции обратили внимание на пассажира такси в маске и бронежилете.

Для проведения проверки его задержали: в ходе поверхностного осмотра обнаружили карабин, который визуально напоминает автомат Калашникова, а также кастеты, ножи и дымовую шашку. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Печерского райуправления полиции, которая изъяла указанные предметы.

Внятно объяснить происхождение этих вещей молодой человек не смог, однако предварительно установлено, что оружие принадлежит его родственнику. Чтобы установить все подробности, задержанного доставили в территориальное управление полиции. С ним общаются следователи.

null

null

null

null

null

null

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июня, 2018 вторник

больше новостей

19 июня, 2018 вторник

18 июня, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать