Вернидуб решил, будет ли продолжать тренировать "Зарю"

19 июня, 2018, 15:34

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб определился со своим будущим в луганском клубе

Об этом сообщает "Футбол 1".

Сегодня Вернидуб подписал с "Зарей" новый контракт на два года.

Украинский специалист тренирует луганскую команду с осени 2011-го года. За это время "Заря" под его руководством становилась финалистом Кубка Украины (в 2016 году), выигрывала бронзу чемпионата страны (сезон 2016/2017) и играла на групповом раунде Лиги Европы.

В прошлом сезоне "Заря" финишировала в Премьер-лиге четвертой, пропустив вперед "Шахтер", "Динамо" и "Ворсклу".