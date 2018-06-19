Вернидуб решил, будет ли продолжать тренировать "Зарю"
19 июня, 2018, 15:34
Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб определился со своим будущим в луганском клубе
Об этом сообщает "Футбол 1".
Сегодня Вернидуб подписал с "Зарей" новый контракт на два года.
Украинский специалист тренирует луганскую команду с осени 2011-го года. За это время "Заря" под его руководством становилась финалистом Кубка Украины (в 2016 году), выигрывала бронзу чемпионата страны (сезон 2016/2017) и играла на групповом раунде Лиги Европы.
В прошлом сезоне "Заря" финишировала в Премьер-лиге четвертой, пропустив вперед "Шахтер", "Динамо" и "Ворсклу".
- Владелец "Динамо" Игорь Суркис назначил вице-президентом киевского клуба скандального экс-селекционера "Динамо" Евгения Красникова.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве