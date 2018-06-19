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Вернидуб решил, будет ли продолжать тренировать "Зарю"


фото: isport.ua
Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб определился со своим будущим в луганском клубе

Об этом сообщает "Футбол 1".

Сегодня Вернидуб подписал с "Зарей" новый контракт на два года.

Украинский специалист тренирует луганскую команду с осени 2011-го года. За это время "Заря" под его руководством становилась финалистом Кубка Украины (в 2016 году), выигрывала бронзу чемпионата страны (сезон 2016/2017) и играла на групповом раунде Лиги Европы.

В прошлом сезоне "Заря" финишировала в Премьер-лиге четвертой, пропустив вперед "Шахтер", "Динамо" и "Ворсклу".

 

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