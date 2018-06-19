Верховная Рада проголосовала за поддержку киноиндустрии

19 июня, 2018, 17:44

Сегодня Верховная Рада Украины приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи со вступлением в силу закона "О государственной поддержке кинематографии в Украине"

"Целью законопроекта является введение правовых основ деятельности кинокомисий и согласования ряда других вопросов, связанных с принятым в 2017 году законом "О государственной поддержке кинематографии в Украине", - рассказал один из инициаторов законопроекта, глава комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

Так, проектом предполагается установить, что кинокомисии могут работать при органах местного самоуправления с целью предоставления субъектам кинематографии квалифицированной организационной, консультационной и иной помощи.

“Законопроект предполагает разрешить местным органам в пределах своих бюджетов устанавливать собственные программы поддержки кинематографии в регионе и разрешить местным советам создавать местные фонды финансовой поддержки кинематографии”, – отметил Княжицкий.

Кроме того, предлагается создать систему стимулов для государственных киностудий, расположенных в пределах территории соответствующей общины, в том числе за счет покрытия субъектам кинематографии расходов, осуществленных в пользу таких киностудий.

По словам народного депутата, все недоработки предыдущего закона должны быть учтены и исправлены, так что уже скоро новый закон вступит в силу.

Также сегодня Верховная Рада Украины поддержала законопроект "О внесении изменений в закон "О культуре" (по поводу определения понятия "креативные индустрии"). В пояснительной записке подчеркивается, что отсутствие законодательно установленного срока "креативные индустрии", который широко применяется в странах Европейского Союза, делает невозможным соответствующую государственную политику в сфере культуры, направленную на поощрение развития новых секторов экономики, инновационных творческих кластеров, формирование предпринимательских умений и навыков среди представителей творческих профессий.