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В законодательстве появится термин "креативные индустрии". Рада одобрила закон

Верховная Рада приняла в целом законопроект о внесении изменений в закон Украины "О культуре" (относительно определения понятия "креативные индустрии")

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Согласно документу, в закон "О культуре" внесли определение понятия “креативные индустрии".

Проект закона с трибуны украинского парламента представил глава Комитета по вопросам культуры и духовности, депутат "Народного фронта" Николай Княжицкий.

По его словам, "креативные индустрии" - это движущая сила экономики XXI века, но она находилась вне законодательного урегулирования.

"Отсутствие законодательно установленного срока "креативные индустрии", который ежегодно применяется в странах ЕС, является перечнем видов экономической деятельности, имеющих потенциал для создания добавленной стоимости и рабочих мест через культурное, творческое, или креативное внедрение. Их продукты и услуги являются результатом индивидуального творчества, навыков и таланта", - пояснил Княжицкий.

В документе указано, что к приоритетам в сфере культуры добавили "охрана, поощрение и поддержание культурного разнообразия как одного из важнейших факторов устойчивого развития".

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