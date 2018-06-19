В законодательстве появится термин "креативные индустрии". Рада одобрила закон
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Согласно документу, в закон "О культуре" внесли определение понятия “креативные индустрии".
Проект закона с трибуны украинского парламента представил глава Комитета по вопросам культуры и духовности, депутат "Народного фронта" Николай Княжицкий.
По его словам, "креативные индустрии" - это движущая сила экономики XXI века, но она находилась вне законодательного урегулирования.
"Отсутствие законодательно установленного срока "креативные индустрии", который ежегодно применяется в странах ЕС, является перечнем видов экономической деятельности, имеющих потенциал для создания добавленной стоимости и рабочих мест через культурное, творческое, или креативное внедрение. Их продукты и услуги являются результатом индивидуального творчества, навыков и таланта", - пояснил Княжицкий.
В документе указано, что к приоритетам в сфере культуры добавили "охрана, поощрение и поддержание культурного разнообразия как одного из важнейших факторов устойчивого развития".
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