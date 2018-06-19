В Израиле состоялась премьера украинской ленты “Киборги”
19 июня, 2018, 20:41
Глава МИД Украины Павел Климкин презентовал в Иерусалиме ленту украинского производства “Киборги”
Об этом министр сообщил в Facebook.
"Показы в течение последних месяцев происходили чуть ли не в каждой европейской столице. Это та лента, которая дает возможность увидеть настоящую Украину и то, что сегодня происходит на Донбассе. Почувствовать наших героев", - отмечает Климкин.
Во время поездки в Иерусалим министр нанес визит Патриарху Иерусалимскому Теофилу III, с которым обсудил будущее украинской поместной церкви. Климкин также встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
"Нам предстоит его визит и много свершений в двусторонних отношениях", - отметил глава МИД в Facebook.
- В декабре фильм "Киборги" установил новый рекорд кассовых сборов за первый уикенд, собрав более 8 млн гривень. Через неделю кассовые сборы ленты удвоились и составили 15,7 млн гривень.
- Глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что "Киборги" стали абсолютным украинским рекордсменом отечественного проката за весь период независимости Украины.
- Американские зрители стоя аплодировали после премьерного показа украинской военной драмы “Киборги” в США.
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