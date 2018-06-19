В Израиле состоялась премьера украинской ленты “Киборги”

19 июня, 2018, 20:41

Глава МИД Украины Павел Климкин презентовал в Иерусалиме ленту украинского производства “Киборги”

Об этом министр сообщил в Facebook.

"Показы в течение последних месяцев происходили чуть ли не в каждой европейской столице. Это та лента, которая дает возможность увидеть настоящую Украину и то, что сегодня происходит на Донбассе. Почувствовать наших героев", - отмечает Климкин.

Во время поездки в Иерусалим министр нанес визит Патриарху Иерусалимскому Теофилу III, с которым обсудил будущее украинской поместной церкви. Климкин также встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

"Нам предстоит его визит и много свершений в двусторонних отношениях", - отметил глава МИД в Facebook.