В Таиланде впервые за 9 лет казнили преступника. Из-за смартфона

19 июня, 2018, 12:50

26-летнего тайца казнили за убийство подростка: он стал седьмым осужденным к инъекции за 15 лет после замены расстрела

Об этом сообщает Bangkok Post.

Тирасака Лонгжи признали виновным в убийстве 17-летнего подростка в 2012 году. Лонгжи нанес погибшему 24 ножевых ранения, забрал его мобильный телефон и кошелек. Защита пыталась обжаловать приговор в апелляционном и верховном судах, но его не отменили.

В 2003 году власти Таиланда заменила расстрел на смертельную инъекцию.

Казнь Лонгжи стала первой с 2009 года, после того, как казнили двух торговцев наркотиками. Он стал седьмым человеком, которого приговорили к казни инъекцией. Всего с 1930 года в Таиланде казнили 326 человек.