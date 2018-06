В США убили рэпера, который в своем клипе "повесил" белого мальчика

19 июня, 2018, 08:40

В США застрелили 20-летнего рэпера XXXTentacion возле его собственного мотосалона

Об этом сообщает таблоид TMZ.

XXXTentacion выходил из салона, где нападающий выстрелил в него несколько раз, похитил сумку Louis Vuitton и скрылся. От полученных ранений музыкант впал в кому. Позже полиция сообщила о его смерти.

Имя XXXTentacion - Джас Дуэйн Онфрой. Дебютный альбом XXXTentacion - "17" вышел 25 августа 2017 и занял 2-е место в чарте Billboard 200. Его второй альбом "?" возглавил рейтинг в 2018 году.

В 2016 году рэпера обвинили в ограблении с применением огнестрельного оружия. Его арестовали на четыре месяца. После условно-досрочного освобождения певца снова арестовали по обвинению в домашнем насилии. В суде девушка рэпера Женева обвинила его в том, что он удерживал ее в рабстве и регулярно наносил побои.

Осенью 2017 в XXXTentacion произошел конфликт с участниками рэп-коллектива Migos, которые угрожали ему расправой. С декабря прошлого года Онфрой находился под скорректированным домашним арестом, так как обвинения в избиении Женевы с него так и не были сняты.

В 2017 году в США был громкий скандал из-за клипа певца "Look At Me!", в котором он "повесил" маленього белокожего мальчика. В обществе негативно восприняли сцену жестокости, воссозданную на экране. Кроме того, в клипе есть моменты с избиением людей и стрельбой.