В США не отменят санкции, пока Россия не вернет Крым Украине

19 июня, 2018, 07:57

Государственный департамент США считает Крым частью Украины и не признает его незаконную аннексию Россией

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Госдепартамента США, сообщает Еспресо.TV.

"Наша политика в отношении Крыма остается неизменной. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах", - подчеркнул представитель ведомства.

Он добавил, что американские санкции, связанные с аннексией полуострова, не отменят до тех пор, пока Россия не завершит оккупацию и не вернет Крым Украине.

В Госдепартаменте США также выразили обеспокоенность относительно состояния здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова и призвали Россию освободить всех незаконно удерживаемых граждан по требованию режиссера.