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В США не отменят санкции, пока Россия не вернет Крым Украине

Государственный департамент США считает Крым частью Украины и не признает его незаконную аннексию Россией

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Госдепартамента США, сообщает Еспресо.TV.

"Наша политика в отношении Крыма остается неизменной. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах", - подчеркнул представитель ведомства.

Он добавил, что американские санкции, связанные с аннексией полуострова, не отменят до тех пор, пока Россия не завершит оккупацию и не вернет Крым Украине.

В Госдепартаменте США также выразили обеспокоенность относительно состояния здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова и призвали Россию освободить всех незаконно удерживаемых граждан по требованию режиссера.

  • Накануне издание BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах, которые говорили на условиях анонимности, сообщили, что президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде в минувшую пятницу якобы заявил, что Крым является российским, поскольку все, кто живут на полуострове, говорят на русском.
  • Впоследствии министр иностранных дел Украины Павел Климким пояснил, что Трамп не говорил о принадлежности Крыма России, эти слова вырваны из контекста.
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