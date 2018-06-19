В США не отменят санкции, пока Россия не вернет Крым Украине
19 июня, 2018, 07:57
Государственный департамент США считает Крым частью Украины и не признает его незаконную аннексию Россией
Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Госдепартамента США, сообщает Еспресо.TV.
"Наша политика в отношении Крыма остается неизменной. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах", - подчеркнул представитель ведомства.
Он добавил, что американские санкции, связанные с аннексией полуострова, не отменят до тех пор, пока Россия не завершит оккупацию и не вернет Крым Украине.
В Госдепартаменте США также выразили обеспокоенность относительно состояния здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова и призвали Россию освободить всех незаконно удерживаемых граждан по требованию режиссера.
- Накануне издание BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах, которые говорили на условиях анонимности, сообщили, что президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде в минувшую пятницу якобы заявил, что Крым является российским, поскольку все, кто живут на полуострове, говорят на русском.
- Впоследствии министр иностранных дел Украины Павел Климким пояснил, что Трамп не говорил о принадлежности Крыма России, эти слова вырваны из контекста.
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