В Одесской области произошла стрельба с участием егеря, 3 человека пострадало

19 июня, 2018, 09:31

В Одесской области в Белгород-Днестровском районе произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Предварительно установлено, что нарушитель на автомобиле вместе со своей женой прибыл в сад. Муж с собой имел травматический пистолет, с которым ходил по территории. К супругам подошел егерь, представился и сообщил о запрете на охоту. Это стало основанием для схватки, в ходе которой злоумышленник начал стрелять в сторону егеря. Во время стрельбы непроникающее ранение в область грудной клетки получила жена нарушителя, ранение в руку получил егерь и в ногу сам злоумышленник.

Всех пострадавших госпитализированы. Их состояние здоровья стабильное.

У злоумышленника, кроме травматического пистолета, изъяли охотничье ружье, которым он пытался воспользоваться.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Продолжается следствие.