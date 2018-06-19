В Одессе во время выступления родила самка дельфина

19 июня, 2018, 21:04

Самка дельфина Пенелопа родила перед зрителями Одесского дельфинария "Немо"

Об этом заявила пресс-секретарь дельфинария Полина Макарова, сообщает “Укринформ”.

Организаторы шоу знали, что Пенелопа ждет детеныша, поэтому сама она не участвовала в шоу. В программе работали 6 дельфинов. Еще несколько, в том числе и Пенелопа, находились в одном бассейне с дельфинами-артистами.

"Ей была нужна поддержка родственников, поэтому мы не отделяем от стаи беременных самок. Роды начались неожиданно, и зрители стали их свидетелями. Как только малыш появился на свет, вся стая подплыла к Пенелопе. Сейчас мама заботится о малыше, кормит его, они чувствуют себя прекрасно", - рассказала Макарова.

По ее словам, это уже 26-й малыш, рожденный в украинских дельфинариях "Немо". Однако это первые роды, которые произошли во время шоу.