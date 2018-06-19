В Минюсте рассказали о том, как работают частные тюрьмы
Об этом в эфире Еcпресо.TV рассказал заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.
"Из-за нехватки средств в государстве все чаще мы вместе с коллегами из Верховной Рады обсуждаем этот вопрос (создание частных тюрем, - ред.). Эта модель существует во многих странах мира. Например, в США государство платит таким бизнесменам деньги из расчета затрат на одного заключенного. Они перед этим выставляют свои предложения на конкурсе. А государство не тратит средств на строительство. Естественно, что в таком случае существуют законодательные правила, регламентирующие режим содержания заключенных в частных заведениях", - сказал Чернышов.
По его словам, если позволит законодательство, то такие заведения могут появиться в Украине через несколько лет. В США содержание тюрем является обычным бизнесом, таким же, как и другие виды предпринимательской деятельности.
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