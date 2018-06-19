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В Москве украли $800 тыс. у певца, который приехал на ЧМ-2018


фото: billboard
В Москве ограбили известного колумбийского певца Малуму, который приехал на чемпионат мира по футболу

Об этом сообщает "Интерфакс".

Из гостиничного номера, где остановился Малума, украли ювелирные украшения и дорогие аксессуары на общую сумму около $800 тыс.

Грабитель представился гостем пострадавшего и использовал дубликат ключа, чтобы попасть в номер певца. Из номера в отеле Four Seasons были похищены кейс с часами стоимостью от $3 тыс. до $130 тыс. и сумка Louis Vuitton.

Хуан Луис Лонд, колумбийский певец, который выступает под псевдонимом Малума, несмотря на инцидент, полетел в Саранск, где сборная Колумбии играла против Японии свой первый матч на ЧМ-2018.

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